"Hochzeit auf den ersten Blick"-Ramona ist Mutter geworden

Baby-Überraschung bei Ramona und Stephan! 2016 hatten sich die beiden bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, ohne sich vorher gekannt zu haben. Auch sechs Jahres später sind sie noch überglücklich miteinander: Sie gehören inzwischen sogar zur letzten Handvoll Kandidaten, die nach der Show noch zusammen sind. In diesem Jahr haben sie ihrer Liebe noch die Krone aufgesetzt: Ramona und Stephan sind klammheimlich Eltern geworden!

Auf Instagram gab das Paar bekannt, dass es bereits vor über einem halben Jahr seinen ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen durfte – von einer Schwangerschaft war bis dato nichts bekannt. "Dieses Jahr freuen wir uns von ganzem Herzen, dass zwei kleine Füßchen mehr vorm Weihnachtsbaum sitzen und wir euch die Frohe Botschaft verkünden können, dass aus unserer Liebe ein neues Leben entstanden ist", teilten die beiden ihrer Community mit. Ihr Sohn höre auf den Namen Elias und sei bereits am 29. Mai geboren worden.

Im Oktober hatten Ramona und Stephan zuletzt in den höchsten Tönen von ihrer Ehe geschwärmt. "Das Schönste an unserer Beziehung ist der Tiefgang, nach dem wir uns beide gesehnt haben. Wir haben so eine tiefe, innige Verbindung, von der wir beide eigentlich gar nicht wussten, dass es sie gibt", erzählte der Nordrhein-Westfale gegenüber Sat.1.

Sat.1 Stephan und Ramona aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / ramona.stephan_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stephan und Ramona

Instagram / ramona.stephan_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ramona und Stephan

