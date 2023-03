"Hochzeit auf den ersten Blick"-Ramona zeigt ihr süßes Baby!

Ramona gewährt ihren Fans endlich einen Blick auf ihr Mini-Me! 2016 hatte die TV-Bekanntheit ihren Ehemann Stephan bei Hochzeit auf den ersten Blick kennen und lieben gelernt. Über sechs Jahre gehen die beiden inzwischen gemeinsam durchs Leben. Im Dezember des vergangenen Jahres meldeten sie sich dann mit süßen Nachrichten bei ihren Fans: Sie sind zum ersten Mal Eltern geworden! Jetzt zeigen Ramona und Stephan erstmals das Gesicht ihres kleinen Sohnes!

Seit ihrer Teilnahme an der beliebten Kuppelshow bekommen die beiden hin und wieder Besuch von Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (41). Vor wenigen Tagen war es wieder so weit: Die Psychoanalytikerin besuchte das Paar und seinen Nachwuchs. "So schön, dass wir es endlich noch mal geschafft haben und du unseren kleinen Sonnenschein endlich persönlich kennenlernen konntest", schwärmte Ramona von dem Treffen mit der Psychotherapeutin. Dazu teilte sie eine Reihe von Schnappschüssen, die auch ihren Sohn Elias zeigen. Zum ersten Mal dürfen ihre Fans das Gesicht des kleinen Mannes sehen!

Nur selten gewährt das Paar seinen Followern und der Öffentlichkeit Einblicke in sein Privatleben. Doch im Oktober des vergangenen Jahres hatten sie im Interview mit Sat.1 über ihre Liebe zueinander geplaudert. "Das Schönste an unserer Beziehung ist der Tiefgang, nach dem wir uns beide gesehnt haben. Wir haben so eine tiefe, innige Verbindung, von der wir beide eigentlich gar nicht wussten, dass es sie gibt", hatte Stephan geschwärmt.

Instagram / ramona.stephan_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stephan und Ramona

Instagram / ramona.stephan_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ramonas Sohn mit Dr. Sandra Köhldorfer

Facebook / ramona.stephan.hadeb Stephan und Ramona von "Hochzeit auf den ersten Blick"

