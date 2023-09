"Hochzeit auf den ersten Blick"-Ramona hoffte lange auf Baby

Ramona und Stephans Weg zum Babyglück war kein leichter. Die zwei aus Nordrhein-Westfalen gaben sich vor sieben Jahren bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort – obwohl sie einander bis dahin komplett fremd waren. Doch das Experiment ging gut: Ramona und Stephan sind auch heute noch ein Paar und überglücklich miteinander. Vor über einem Jahr durften sie sogar ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt willkommen heißen. Für ihren Traum vom Kind haben sie aber lange gekämpft.

In einer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Spezialfolge auf Joyn erzählt Ramona: "Der Weg war für uns nicht ganz so einfach. Wir haben probiert, schwanger zu werden und dann war es so, dass uns gesagt wurde, dass es nicht so einfach für mich sein wird." Sie haben sich deswegen viele Gedanken gemacht – vor allem, ob die Beziehung mit Stephan alledem standhalten kann: "Es war schon nicht einfach. Man wird mit vielen Ängsten konfrontiert."

Schließlich kamen sie zu der Entscheidung, eine Kinderwunschklinik aufzusuchen. Dadurch löste sich vor allem bei Ramona der Druck. Heute könnten die beiden kaum glücklicher sein, ihren kleinen Elias endlich in den Armen zu halten. "Es ist wirklich ein steiniger Weg gewesen. Es hat drei Jahre gedauert", resümiert Stephan.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September, 20:15 Uhr auf Sat.1 oder ab 18. September vorab auf Joyn.

Anzeige

Instagram / ramona.stephan_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ramona und Stephan mit ihrem Sohn und Dr. Sandra Köhldorfer

Anzeige

Instagram / ramona.stephan_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ramonas Sohn mit Dr. Sandra Köhldorfer

Anzeige

Facebook / ramona.stephan.hadeb Stephan und Ramona von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de