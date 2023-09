Diese "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare sind noch happy

Welche Hochzeit auf den ersten Blick-Eheschließungen haben immer noch Bestand? Am 18. September startet die zehnte Staffel der beliebten Kuppel-Show auf Joyn und eine Woche später auf Sat.1. Dann geht es auch für die neuen Kandidaten darum, ihr von den Experten ausgesuchtes Match zu heiraten, ohne die Person vorher zu kennen. Erfahrungsgemäß sagen die meisten Paare Ja – doch nach dem Finale trudeln meist die ersten Trennungen ein. Welche Kandidaten aus den vergangenen Staffeln sind noch glücklich miteinander?

Peter und Jaqueline

Der Beamte und die Blondine bilden das Traumpaar der vergangenen Staffel. Bei ihrer ersten Begegnung waren sie bereits hin und weg voneinander. Inzwischen sind sie sogar zusammengezogen. In Zukunft können sie sich auch vorstellen, gemeinsam eine Familie zu gründen.

Oliver und Michaela

Der Bayer und die Nordrhein-Westfälin haben sich ebenfalls im vergangenen Jahr das Jawort gegeben. Auch wenn es in den Flitterwochen ein paar Auseinandersetzungen gegeben hatte, könnten sie mittlerweile wohl kaum glücklicher miteinander sein: Erst vor wenigen Wochen hat die Justizvollzugsbeamtin den Nachnamen des Restaurantmanagers angenommen.

Annika und Manuel

Die Brünette und der Mannheimer haben sich 2020 dem Sozialexperiment gestellt – mit Erfolg! Sie sind nicht nur ein Paar, sondern wohnen auch zusammen und planen eine zweite Hochzeit. Im September des vergangenen Jahres machten sie obendrein öffentlich, dass sie inzwischen Eltern sind.

Ramona und Stephan

Die Turteltauben bilden das bisher am längsten bestehende "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar. Sie lernten sich in der Show 2016 kennen und lieben. "Wir haben so eine tiefe, innige Verbindung, von der wir beide eigentlich gar nicht wussten, dass es sie gibt", schwärmte Stephan in einem Sat.1-Interview. Im Mai des vergangenen Jahres durften auch sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen – Sohnemann Elias.

Marcus und Simone

Der Kita-Leiter und die Sachbearbeiterin hatten sich bei ihrer TV-Hochzeit 2021 nicht geküsst und auch in den Flitterwochen hatte es erste Diskussionen gegeben. Dennoch sollen sie nach wie vor glücklich verheiratet sein. "Simone und Marcus sind noch zusammen – leider jene, die kein Social Media wollen", hatte Dr. Sandra Köhldorfer (41), die Expertin der Sendung, vor einem Jahr auf Instagram verraten.

Sat.1 Jaqueline und Peter bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Oliver und Michaela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / manuel.hadeb Annika und Manuel im Oktober 2021

Sat.1 Stephan und Ramona aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Simone und Marcus bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer und "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2021 Marcus

