"Hochzeit auf ersten Blick": Stephan noch happy mit Ramona?

Hält ihre Liebe auch noch Jahre nach Hochzeit auf den ersten Blick? 2016 lernten sich Stephan und Ramona in der dritten Staffel der Kuppelshow kennen und lieben. Zwei Jahre nach ihrer TV-Hochzeit nahm Ramona dann auch den Nachnamen ihres Liebsten an. Inzwischen sind sechs Jahre vergangen, seit die beiden sich vor laufenden Kameras das Jawort gegeben haben. Sind Stephan und Ramona noch glücklich miteinander?

Ja! Das verriet das Paar nun im Interview mit Sat.1. Zudem plauderte Stephan aus, was seine Beziehung zu Ramona so besonders macht. "Das Schönste an unserer Beziehung ist der Tiefgang, nach dem wir uns beide gesehnt haben. Wir haben so eine tiefe, innige Verbindung, von der wir beide eigentlich gar nicht wussten, dass es sie gibt", schwärmte er. Und auch Ramona ist noch immer glücklich darüber, ihren Mann in der TV-Show kennengelernt zu haben. "Ich glaube, bei uns hat es geklappt, weil wir beide von Beginn an eine enge Beziehung zueinander gespürt haben und wir einfach weiter daran geglaubt haben und uns nicht von Unsicherheiten ablenken lassen", erzählte sie.

Dennoch musste sich das Paar nach der Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick" so manchen Herausforderungen stellen. Eine davon sei das Zusammenziehen gewesen. "Da sind wirklich innerhalb kürzester Zeit zwei Welten aufeinandergeprallt, die sich miteinander arrangieren mussten. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber mittlerweile haben wir das ganz gut hinbekommen, nach sechs Jahren", erinnerte sich Stephan.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

