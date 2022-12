Betrogen? "Bachelor in Paradise"-Yasmin hat Alex verziehen

Yasmin Vogt (24) will noch nicht aufgeben. Die Fürtherin suchte in der aktuellen Staffel von Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Am Ende wurde sie auch fündig: Mit Alexander Golz (26) verstand sie sich super und die beiden sind nach wie vor ein Paar. Doch Gerüchte machten zuletzt die Runde, dass der einstige Bachelorette-Kandidat sie mit Franziska Temme (27) betrogen habe. Doch Yasmin stellte nun klar: Die beiden haben die Sache geklärt.

Franzi hatte nämlich nach der Reunionsshow unter anderem behauptet, dass die Beziehung der beiden nur Fake sei und er sich beim Karneval anders verhalten habe. Doch Yve und Alex haben über die Vorwürfe geredet: "Ich habe von der Sache nach dem Wiedersehen erfahren, mich mit Alex ausgesprochen und ihm verziehen", erklärte die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story. Das hatte sie bislang allerdings nicht öffentlich gemacht. "Das dann nicht auf Instagram zu teilen, bedeutet nicht zu lügen, sondern lediglich, dass man sich noch eine Chance gibt. Eben weil ich das Thema mit Alex inzwischen längst geklärt hatte und das weiß Franzi auch", führte Yasmin aus und betonte, sich noch ausführlicher zu dem Thema melden zu wollen.

Auch will die 24-Jährige noch erklären, wieso sie Alex verziehen habe und ihm noch eine Chance gebe. "Ich gehe gerne darauf ein, weshalb ich mich dafür entschieden habe, aber bitte gebt mir die Zeit, die ich brauche. Mir fällt es schwer, darüber zu reden, aber: Ich hatte meine Gründe", stellte sie abschließend klar.

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt mit ihrem Freund Alexander Golz

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt, Bachelor-Kandidatin

