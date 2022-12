Ex-Bachelor-Girl Franzi unterstellt Alex und Yasmin Fake!

Machen Alexander Golz (26) und Yasmin Vogt (24) etwa allen nur etwas vor? Am Donnerstag stand endlich das große Bachelor in Paradise-Wiedersehen an. In der Reunion-Show verrieten die beiden Kandidaten, dass es zwischen ihnen tatsächlich gefunkt hat und sie nun ein Paar sind. Doch bandelte Alex nach den Dreharbeiten etwa noch mit anderen an? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Franziska Temme (27) machte nun Andeutungen im Netz...

In ihrer Instagram-Story repostete die Influencerin nun ein Video vom großen Wiedersehen. In dem Clip gibt Yasmin Alex einen Kuss – und bestätigt dabei, dass sie immer noch mit ihm zusammen ist. Nachdem die Szene zu Ende war, schaute Franzi verwirrt und ungläubig in die Kamera. "Okay, wow! Also, an Karneval sah das ganz anders aus", wetterte sie und fügte zusätzlich den Hashtag #fake hinzu. Ob zwischen ihr und Alex wohl etwas lief?

In der Reunion-Show hatte Yasmin eigentlich noch total von ihrem Schatz geschwärmt. Nachdem die Dreharbeiten zu Ende waren, habe sie mehrere Tage am Stück mit Alex verbracht. Nun planen die Turteltauben offenbar schon ihre gemeinsame Zukunft! "Aktuell wohne ich noch in Fürth, aber ich habe vor, zeitnah endlich nach Düsseldorf zu ziehen", teaserte die Beauty an.

Instagram / ziskat Franziska Temme, Ex-Bachelor-Girl

Bachelor in Paradise, RTL+ Alexander Golz und Yasmin Vogt beim "Bachelor in Paradise"-Finale

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Alexander Golz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

