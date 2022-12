Mit 31 Jahren: Bob Marleys Enkel Jo Mersa Marley gestorben

Die Musikwelt verliert einen jungen Künstler. Jo Mersa Marley kam am 12. März 1991 auf die Welt. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Jamaika, später zog er nach Florida. Der Sänger war der Enkel von Reggae-Legende Bob Marley (✝36). Er kam ganz nach seinem berühmten Großvater und versuchte sich eine erfolgreiche Karriere als Musiker aufzubauen. Doch jetzt gibt es tragische Nachrichten: Jo ist gestorben.

Dies bestätigte ein Vertreter des Sängers am 27. Dezember gegenüber dem Rolling Stone-Magazin. Weitere Details zur Todesursache sind bisher noch unbekannt, Jo wurde nur 31 Jahre alt. Der jamaikanische Politiker Mark J. Golding drückte via Twitter seine tiefe Trauer aus: "Der Verlust eines Kindes ist ein verheerender Schlag, den kein Elternteil ertragen sollte, mein Beileid an Stephen und die gesamte Familie."

Jo stammte aus einer Musikerfamilie, sein Vater Stephen Marley ist ebenfalls Musiker. In einem Interview mit dem Rolling Stone-Magazin betonte er, dass er sich alleine einen großen Namen machen wolle: "Ich gehöre zur neuen Generation der Marleys, aber gleichzeitig experimentiere ich noch. Mein Plan ist es, mit meinen Wurzeln etwas Neues zu machen."

ActionPress Jo Mersa Marley beim Kaya Music Festival in Miami

ActionPress / SplashNews.com Jo Mersa Marley im August 2019

ActionPress / SplashNews.com Jo Mersa Marley, jamaikanischer Sänger

