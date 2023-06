Todesursache bekannt: Daran starb Bob Marleys Enkel Jo Mersa

Jo Mersa Marley (✝31) war der Enkel von Reggae-Legende Bob Marley (✝36). Der Jamaikaner kam ganz nach seinem Großvater und versuchte, sich ebenfalls eine erfolgreiche Karriere als Sänger aufzubauen. Im vergangenen Dezember machte dann diese tragische Nachricht die Runde: Der Musiker starb im Alter von nur 31 Jahren. Lange Zeit war die Todesursache des Gesangstalents unklar – doch jetzt steht fest: Daran starb Jo Mersa!

Aus Dokumenten des Miami-Dade Medical Examiner's Office – die Rolling Stone vorliegen – geht hervor, dass der 31-Jährige an einer akuten Asthma-Exazerbation gestorben sei. Zuvor habe der Sänger an einer Bronchitis und Lungenentzündung gelitten, die schließlich zu seinem Tod beigetragen hätten.

Aus der Autopsie gehe zudem hervor, dass Jo Mersa im vergangenen März wegen eines Brust-Abszesses in ein Krankenhaus in Florida eingeliefert werden musste. In dem Bericht heiße es auch, dass der Musiker seine Mutter am ersten Weihnachtstag darüber informiert hatte, dass er sich angeblich wegen seiner Asthma-Erkrankung kränklich fühle.

ActionPress / SplashNews.com Jo Mersa Marley im August 2019

