Krebs! Ex-Miss-Germany Katrin Wrobel hatte Brust-Amputation

Katrin Wrobel (45) spricht über eine schwierige Zeit! Die Berlinerin wurde im Jahr 2002 in ihrer Heimatstadt zur Miss Germany gewählt. Seitdem trat sie in einigen TV-Shows auf und spielte in mehreren Fernseh- und Kurzfilmen mit. Doch eine schwere Erkrankung machte Katrin vor wenigen Monaten zu schaffen – denn bei ihr wurde Brustkrebs diagnostiziert. Sie ließ sich daraufhin ihre linke Brust amputieren.

"Das war unfassbar", erinnerte sich Katrin im Gespräch mit Bild an die Diagnose. Demnach sei im Sommer eine Schwellung in ihrer Brust ertastet worden. Im September sei der Tumor dann operativ entfernt worden. Weil im umliegenden Gewebe auch Krebszellen entdeckt wurden, habe man sich für eine Amputation der linken Brust entschieden. "Die Brustdrüse wurde entfernt und die Brust mit Silikon neu aufgebaut", erklärte Katrin den Vorgang.

Eine Chemotherapie müsse sie zwar nicht antreten, dennoch hadere sie immer noch mit der Diagnose und der OP. "Ich hatte zuerst meine Probleme mit dem Implantat. Wenn dir durch den Krebs ein Stück deiner Weiblichkeit genommen wird, ist das etwas ganz anderes", schilderte Katrin ihre Gefühlslage.

Getty Images Caterina Pogorzelski, Nanna Kuckuck, Tanja Marfo und Katrin Wrobel in Berlin

Getty Images Katrin Wrobel im Januar 2019

Getty Images Katrin Wrobel im Juli 2018

