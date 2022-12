Trotz schwerer Krankheit: Benedikt will nicht in die Klinik!

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (95) setzt sich zur Wehr! Am 28. Dezember wurde durch den amtierenden Papst Franziskus I. (86) bekannt gegeben, dass das ehemalige Oberhaupt der katholischen Kirche schwer erkrankt sei. Gerüchten zufolge soll er seit einigen Tagen unter schweren Atemproblemen leiden. Jetzt sickert Beunruhigendes an die Öffentlichkeit: Papst Benedikt XVI will sich angeblich nicht ins Krankenhaus einliefern lassen!

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, habe eine Quelle Kontakt mit dem Kloster, in dem der 95-Jährige lebt. Dabei handele es sich um das Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten. Dort werde der ehemalige Papst derzeit rund um die Uhr von Ärzten überwacht und betreut.

Sein engster Vertrauter, Erzbischof Georg Gänswein, weicht derzeit nach Bild-Informationen wohl nicht von der Seite seines Freundes und betete bereits am Mittwoch öffentlich für Benedikt. "Denkt an ihn, er ist sehr krank. Und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche, bis zum Ende", bat Georg die Anhänger seiner Glaubensgemeinschaft.

Getty Images Papst Benedikt XVI im Mai 2010

Getty Images Papst Benedikt XVI während eines Besuches in Köln, Deutschland

Getty Images Papst Benedikt XVI im September 2007

