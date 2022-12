Der YouTube-Star Keenan Cahill ist mit 27 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus dem YouTube-Kosmos. Keenan Cahill sorgte Anfang der 2010er-Jahre auf der Videoplattform für reichlich Unterhaltung. Der US-Amerikaner veröffentlichte unzählige Lip-Sync-Videos und bekam beispielsweise für seine Performance von "Teenage Dream" stolze 58 Millionen Aufrufe. Er hatte außerdem schon zahlreiche Promis wie Ariana Grande (29) oder 50 Cent (47) neben sich vor der Kamera. Doch der YouTuber litt jahrelang unter einer schweren Krankheit. Nun ist Keenan im Alter von 27 Jahren verstorben.

Ein Familienangehöriger hat die traurige Nachricht gegenüber dem Sender WGN bestätigt. Demnach sei Keenan am 29. Dezember gestorben. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt, jedoch gab der Internetstar erst vor wenigen Tagen ein Gesundheitsupdate und erklärte, dass er am 15. Dezember eine OP am offenen Herzen vor sich habe.

Ob diese Operation im Zusammenhang mit seiner Krankheit steht, ist allerdings noch unklar. Keenan litt unter dem Maroteaux-Lamy-Syndrom, einer schweren Erbkrankheit, die oftmals zu Kleinwüchsigkeit und Einschränkung der Lungenfunktion führt sowie auch viele andere Organe angreift. Oft erkranken Betroffene auch an Herzkrankheiten.

YouTube / keenancahill Keenan Cahill mit Ariana Grande, Daniella Monet und Matt Bennett

Instagram / keenancahill Keenan Cahill, YouTube-Star

Instagram / keenancahill Keenan Cahill, Weihnachten 2020

