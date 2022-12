"Fast zu perfekt": Michelle Daniaux schwärmt von neuer Liebe

Michelle Daniaux kann endlich wieder lachen! Die Influencerin und ihr einstiger On-off-Freund Luigi Birofio haben schwere Zeiten hinter sich. Nachdem sie bei Prominent getrennt wieder zueinandergefunden hatten, stellten sich die zwei dem großen Treuetest bei Temptation Island V.I.P.. Das Fremdgeh-Format machte ihrer Liebe jedoch einen Strich durch die Rechnung – die Blondine zog einen endgültigen Schlussstrich, da ihr Ex zu viel Nähe zugelassen habe. Heute ist Michelle wieder neu verliebt. Promiflash verrät sie, wie glücklich sie mit ihrem neuen Partner ist!

Im Promiflash-Interview kommt Michelle aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Er ist reif, erwachsen, intelligent, ehrlich, aufmerksam, holt mir die Sterne vom Himmel und bringt im Grunde alles mit, was sich eine Frau bei ihrem Partner wünscht. Mit ihm ist alles so gesund und harmonisch, keine Spur toxisch und auch Vertrauen ist zu 100 Prozent da", freut sich die Beauty und fügt hinzu, dass sie ihren Liebsten schon ein paar Jahre kenne. Richtig gefunkt habe es jedoch erst nach den Dreharbeiten für "Temptation Island V.I.P.".

Außerdem versichert Michelle, dass man ihren neuen Partner so gar nicht mit ihrem Ex vergleichen könne. "Er ist das absolute Gegenteil. [...] Weil er ein Mann ist und kein Kind", erzählt sie weiter. Das sei komplettes Neuland für TV-Bekanntheit und "fast schon zu perfekt". Auch wenn sie den neuen Mann an ihrer Seite nicht verheimlichen will, wolle sie ihn als Person schützen und die Beziehung vorerst privat halten.

RTL Michelle Daniaux und Luigi Birofio bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Influencerin

RTL / Frank J. Fastner Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2022

