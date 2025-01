Das liebt Michelle Daniaux an ihrem Freund Sandro am meisten

Michelle Daniaux hat in Sache Liebe und Beziehung schon so einiges durchgemacht. Seit Februar vergangenen Jahres ist sie aber glücklich vergeben – an Sandro Ritzini. Was sie an dem ehemaligen Temptation Island-Verführer so liebt, verrät die Blondine im exklusiven Promiflash-Interview. "Der Humor steht an erster Stelle. [...]", betont Michelle. Außerdem könne sie in jeder Lebenslage auf ihren Partner zählen: "Er ist immer für mich da, egal was für ein Problem es gibt. So dumme Sachen wie mit dem Auto, mit Steuern und Buchhaltung – alledem, womit ich nichts zu tun haben will. Da ist er immer an meiner Seite und sagt immer 'das ist nicht so schlimm, wir kriegen das hin, alles wird gut [...].' Er ist immer für mich da und unterstützt mich in allen Angelegenheiten. Er kümmert sich einfach gut."

Auch Sandro kommt bei dieser Frage als allererstes Michelles ausgezeichneter Sinn für Humor in den Sinn. "Sie ist sehr, sehr lustig. Das war auch das, was uns zusammengebracht hat, dass wir viel miteinander lachen können", erzählt er und Michelle ergänzte, dass sie da wirklich zu 100 Prozent übereinstimmen würden. Zudem habe die Beauty das Herz am rechten Fleck – auch wenn sie es nicht immer allen zeige. "Selbst ohne es zu sagen, drückt sie immer wieder aus, dass sie mich liebt. Sie gibt mir irgendwie Sicherheit", gesteht der Italiener etwas verlegen.

Die beiden Realitystars können sich gegenseitig aber auch mal ziemlich auf die Nerven gehen. Vor allem die Österreicherin lasse sich von alltäglichen Angewohnheiten schnell triggern. "Das sind Kleinigkeiten [...] – wenn wir im Bett liegen und ich kurz in Instagram oder TikTok reingegangen bin, zum Beispiel", erinnert sich Sandro im Gespräch mich Promiflash an so eine Situation. Ein No-Go für seine Freundin. Michelle findet nämlich: "Du brauchst nicht am Handy zu sein, wenn du neben mir bist."

Anzeige Anzeige

Instagram / sandroritzini Sandro Ritzini und Michelle Daniaux in New York City, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / michelledaniaux Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, April 2024

Anzeige Anzeige