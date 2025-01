Michelle Daniaux und Sandro sprechen über Beziehungsprobleme

Bei Michelle Daniaux und ihrem Freund Sandro Ritzini hängt derzeit ein wenig der Haussegen schief. Wie sie kürzlich im Netz erklärten, machen die TV-Bekanntheiten derzeit eine kleine Liebeskrise durch. Mit Promiflash plaudern die beiden nun noch einmal genauer über ihre Probleme. "Es ist ja so, dass, wenn man sich kennenlernt, hat man erst einmal die rosarote Brille auf und man lernt ja auch erst einmal nur die positiven Seiten von seinem Partner kennen und klar, irgendwann entwickeln sich da auch Differenzen, das ist ja auch ganz normal", betont Michelle. Mit der Zeit haben die beiden dann gemerkt, dass sie bei einigen Dingen unterschiedliche Ansichten haben. "Mich haben dann auch immer so Kleinigkeiten gestört an ihm, die eigentlich gar nicht der Rede wert sind", gibt sie zu.

Sandro wirft ein: "Sie hat aus jeder Kleinigkeit einen Streit gemacht. Dieses Toxische hat sie einfach immer noch in sich und sucht immer Streit und damit bin ich am Anfang einfach nicht klargekommen." Am Anfang habe er versucht, den Diskussionen noch aus dem Weg zu gehen. "Irgendwann habe ich dann aber mitgemacht, irgendwann hat mich das auch aufgeregt und dann hat sich das hochgeschaukelt, dann ist es immer öfter eskaliert", gesteht er im Promiflash-Interview weiter.

Michelle und Sandro lernten sich 2022 bei Temptation Island kennen. Damals testete die Influencerin gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Luigi Birofio (25) ihre Treue, während Sandro die Rolle des Verführers einnahm. Gefunkt hat es zwischen ihnen aber offenbar erst später: Anfang 2024 bestätigte Michelle ihre Beziehung. Mittlerweile gelten die Turteltauben eigentlich als eingespieltes Team – sie bauen sogar gerade ihr Eigenheim. Vor wenigen Tagen versetzte die Content Creatorin ihre Fans allerdings in Sorge, als sie auf Instagram verriet, dass sie und Sandro mit einigen Problemen zu kämpfen haben.

Michelle Daniaux, Reality-TV-Sternchen

Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, April 2024

