Realitystar Michelle Daniaux bemerkt toxische Züge an sich

Seit eineinhalb Jahren ist Michelle Daniaux mit Sandro Ritzini zusammen. Zuletzt durchlebte das Paar eine große Krise. Im Interview mit Promiflash sprechen sie offen darüber, wobei die Blondine gesteht, dass vor allem ihr Verhalten in der Beziehung manchmal toxisch sei. "Teilweise bin ich ein bisschen streitlustig", gesteht Michelle und fügt hinzu: "Ich weiß selbst, dass das dumm ist [...] und total unerwachsen natürlich." Trotzdem habe sie immer wieder das Gefühl, dass eine Beziehung "nicht nur harmonisch" sein sollte: "Streiten, damit die Versöhnung wieder umso schöner ist."

Das sei aber nicht ihre einzige toxische Angewohnheit, die sich die Beauty selbst eingesteht: "Ich habe das auch voll in mir drin, dass ein Partner für mich alles perfekt machen muss. Wenn ich irgendwas brauche oder will, hätte ich gerne, dass mein Partner meine Gedanken liest." An mangelnder Einsicht soll ihre Beziehung aber nicht scheitern. Der Temptation Island V.I.P.-Star wisse, dass es ein "Irrglaube" sei, dass eine harmonische Beziehung automatisch langweilig ist. Auch dass Sandro ihr nicht in den Kopf schauen könne, ist Michelle sehr bewusst. Das sei eine gute Basis, um gemeinsam an ihren Problemen zu arbeiten.

Die rosarote Brille haben die beiden TV-Stars offenbar schon eine Weile nicht mehr auf. Das Paar ist in der Realität angekommen: "Man lernt ja auch erst einmal nur die positiven Seiten von seinem Partner kennen und klar, irgendwann entwickeln sich da auch Differenzen, das ist ja auch ganz normal", betont Michelle gegenüber Promiflash. Deswegen einander aufzugeben, sei für die Österreicherin und den Temptation Island-Verführer aber keine Option. Die beiden haben große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft – und bauen gerade sogar ein gemeinsames Eigenheim.

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux und Sandro Ritzini, August 2024

Instagram / michelledaniaux Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, April 2024

