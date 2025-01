Das bringt Michelle Daniaux in ihrer Beziehung auf die Palme

Vor rund einem Jahr machte Michelle Daniaux ihre Beziehung mit Sandro Ritzini öffentlich. Doch kürzlich verriet die Influencerin, dass es in ihrer Beziehung kriselt und sie sogar schon eine kurze Pause eingelegt haben. Im Promiflash-Interview verraten die Realitystars, was sie aneinander so richtig aufregt. "Das sind Kleinigkeiten [...] Wenn wir im Bett liegen und ich kurz in Instagram oder TikTok reingegangen bin, zum Beispiel", erinnert sich Sandro und fügt hinzu: "Ich war nur zehn Sekunden drin und sie schreit."

Für Michelle steht jedoch fest: "Du brauchst nicht am Handy sein, wenn du neben mir bist." Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin verrät im Gespräch mit Promiflash, dass sie in solchen Momenten eigentlich Einfühlsamkeit von ihrem Partner erwarte: "Theoretisch wüsste er, wie er mich runterbringen könnte, aber er macht es einfach nicht." Für Sandro komme es allerdings nicht infrage, immer klein beizugeben. "Ja, warum soll ich dir jedes Mal in den Arsch kriechen?", fragt sich der Italiener.

Eigentlich sollten Michelle und Sandro gerade auf Wolke sieben schweben – die Realitystars bauen aktuell ein Eigenheim. "Sandro sagt, bis Mai müsste der Rohbau stehen, dann kommt der Innenausbau, und bis August sollte es einzugsbereit sein", erklärte die Blondine kürzlich in ihrer Instagram-Story. Sandro verriet zudem, dass es sich dabei um ein Massivhaus handelt: "Es ist günstiger, es ist qualitativer und es ging viel schneller. Das Fertighaus steht zwar nach drei Tagen, aber es dauert erst einmal 15 Monate in der Produktion."

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im Mai 2023 in Nevada

Instagram / michelledaniaux Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, April 2024

