Michelle Daniaux und Sandro geben Update zu ihrem Eigenheim

Michelle Daniaux und Sandro Ritzini stecken mitten in einem großen Projekt: Sie bauen sich ein Eigenheim. Kein leichtes Unterfangen – vor allem, da die beiden Realitystars in jüngster Vergangenheit mit Beziehungsproblemen zu kämpfen hatten. Im exklusiven Promiflash-Interview geben die beiden ein Update, wie sich die Situation zwischen ihnen auf den Hausbau ausgewirkt hat. "Es lief die ganze Zeit weiter und es wird auch weitergehen", erklärt Sandro und Michelle fügt hinzu: "Das ist ja sein Grundstück. Er hätte da ja so oder so ein Haus gebaut. Das war schon geplant, bevor er mich kennengelernt hat. [...] Ich ziehe einfach mit ein und wir machen das zusammen – wenn die Beziehung stabil ist."

Im Gespräch wirken sie zuversichtlich, dass das neue Haus in der Nähe von Heidelberg nach der Fertigstellung ihr gemeinsames Zuhause wird. Trotzdem sieht die Blondine noch einige Probleme auf ihre Partnerschaft zukommen. Michelles und Sandros Vorstellungen gehen bei einigen Punkten ganz schön auseinander. "Es dauert ja schon noch. Aber wenn es dann an die Innenarchitektur geht, da haben wir jetzt schon so Reibungspunkte, bei denen ich mir denke: 'Scheiße, dieser Hausbau tut uns gar nicht gut'", gesteht der Ex On The Beach-Star. Das Pärchen habe zwar grundsätzlich den gleichen Stil, die Farbvorstellungen seien aber komplett unterschiedlich. Kompromisse seien dabei nicht so ganz Michelles Ding. "Der Kompromiss von Michelle ist dann: sie entscheidet, ich akzeptiere", erzählt Sandro mit einem Augenzwinkern. Er mache sich hingegen keinen Kopf darüber, dass sie das nicht hinbekommen würden.

Im Februar vergangenen Jahres machte die Beauty ihre Beziehung zu Sandro offiziell. Zuvor führte Michelle mehrere Jahre lang eine turbulente On-off-Beziehung mit dem TV-Casanova Gigi Birofio (25). Mit dem stellte sie sich 2022 dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island V.I.P. – wo sie letztendlich auch ihren neuen Partner kennenlernte. Zwar schaffte Sandro es noch nicht auf der Insel der Verführung, das Herz von Michelle zu erobern – davon ließ er sich offensichtlich aber nicht entmutigen.

Michelle Daniaux im Oktober 2024

Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2022

