Michelle Daniaux und ihr Sandro legten Beziehungspause ein

Seit Februar 2024 sind Michelle Daniaux und Sandro Ritzini offiziell ein Paar. Im exklusiven Interview mit Promiflash sprechen die Reality-TV-Bekanntheiten nun offen über die Höhen und Tiefen ihrer Liebe – und geben dabei preis, dass sie zwischendurch sogar schon eine zweiwöchige Beziehungspause eingelegt haben. "Ende des Jahres war das, das ist noch gar nicht so lange her", gesteht der einstige Temptation Island-Kandidat und fügt hinzu: "Wir haben ungefähr zwei Wochen komplett Pause gemacht, in denen sich jeder Zeit für sich genommen hat. Wir sind immer noch dabei, an der Beziehung zu arbeiten."

Michelle stimmt ihm zu und erklärt mehr zu den Hintergründen: "Als es immer mehr eskaliert ist und wir gemerkt haben, dass mittlerweile die Streitigkeiten überwiegen, haben wir gesagt: Wir brauchen Abstand voneinander." Aktuell überlegen die beiden, wie sie weiter vorgehen wollen. Wie Sandro verrät, machen sie sich aktuell Gedanken darüber, wie sie die Konflikte und den Umgang miteinander besser lösen können. "Wir sind jetzt auch in einem Alter, wo man sich fragt: Ist es der Mann, den man heiraten will, mit dem man sich Nachwuchs wünscht und ein Haus bauen will?", macht die Ex-Freundin von Gigi Birofio (25) deutlich.

Trotz der starken Gefühle füreinander wollen die beiden rational vorgehen, wie die Influencerin betont: "Wir müssen jetzt schon erwachsen genug sein und das nicht einfach so weiterführen, nur weil wir uns lieben." Trotz der Reibereien plant das Paar seit geraumer Zeit seine Zukunft miteinander: Michelle und Sandro wollen sich in diesem Jahr nämlich den Traum vom Eigenheim erfüllen. "Letztendlich stehen wir ja jetzt auch vor einem größeren Schritt mit dem Hausbau – da muss man dann schon wissen, ob es sich lohnt, wenn Michelle hierherzieht", zeigt sich Sandro nachdenklich im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / michelledaniaux Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige