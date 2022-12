Darum schoss "Temptation Island"-Michelle Gigi in den Wind

Michelle Daniaux hat die Reißleine gezogen! Die Influencerin und ihr einstiger Partner Luigi Birofio hatten sich bei Temptation Island V.I.P. dem großen TV-Treutest gestellt. Auch wenn sich die beiden im Rahmen des Fremdflirt-Formats nicht direkt betrogen hatten, hat die Blondine die Beziehung beim finalen Lagerfeuer beendet – immerhin sei die einstige Prominent getrennt-Kandidatin dennoch enttäuscht von dem offensiven Verhalten ihres Ex-Partners gewesen. Mit Promiflash hat Michelle über ihre Entscheidung gesprochen!

Im Promiflash-Interview erklärte Michelle, warum sie sich nach "Temptation Island V.I.P." von Gigi getrennt hatte – auch, wenn der zukünftige Dschungelcamp-Kandidat seine Ex-Partnerin nicht konkret betrogen hatte. "Ich hab mich am Ende gegen die Beziehung entschieden, weil ich während der Zeit gemerkt habe, dass er sich trotz all der Liebe zu mir niemals ändern wird", verriet die Beauty und fügte hinzu, dass diese Entscheidung in diesem Moment endgültig für sie gewesen sei.

Wie Michelle in ihrer Instagram-Story weiter verriet, sollen die Zuschauer nicht alles gesehen haben, was ihr Ex in der Männervilla getrieben hatte. "Da wurden essenzielle Sachen weggeschnitten. Bilder, [...] die auch ein bisschen mehr erklären würden, warum ich weggelaufen bin, geheult habe, ausgerastet bin", ärgerte sie sich über den Schnitt der Folgen.

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im Dezember 2022

RTL / Frank J. Fastner Gigi Birofio und Michelle Daniaux, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Dezember 2022

