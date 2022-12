Wieder vergeben? BTN-Star Katharina Kock spricht Klartext!

Katharina Kock (24) gewährt private Einblicke! Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit war mit ihrem Kollegen James Jennings zusammen. Der überraschte dann aber mit einem etwas anderem Red-Carpet-Auftritt: Er knutschte plötzlich mit der Laiendarstellerin Jazzy Gudd (33). Liebeswirrwarr bei den TV-Sternchen. Gegenüber Promiflash bestätigte die 24-Jährige dann kurz und knapp, dass mit James alles vorbei ist. Ist Katharina nun aber wieder vergeben?

Zumindest deutet sie das ganz stark in ihrer Instagram-Story an. Bei einer kleinen "Stimmt oder stimmt nicht"-Runde stellten ihre Follower sie private Fragen – beispielsweise, ob Katharina einen Crush habe. "Stimmt", antwortete sie. Doch damit nicht genug. Ein anderer Fan wollte wissen, ob sie Single sei: "Stimmt nicht", hieß es daraufhin. Was hat sich in dem Liebesleben der Blondine getan?

Was genau zwischen Katharina und James vorgefallen ist, ist nicht bekannt. Eigentlich schwärmten sie total voneinander in einem früheren Promiflash-Interview. Sie hätten sich schon die drei magischen Worte gesagt und Pläne, die Familie kennenzulernen, gab es auch schon.

Instagram / jamesjennings_offiziell Katharina Kock und James Jennings

Instagram / katharinakock Katharina Kock,"Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / katharinakock Katharina Kock, Oktober 2020

