Als Paar am Set? Für Katharina Kock und Jan kein Problem!

Sie genießen die gemeinsame Zeit! Katharina Kock (25) schlüpft seit rund vier Jahren bei Berlin – Tag & Nacht in die Rolle der Antonia Brandt. Vor einigen Wochen überraschte die Laiendarstellerin ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Sie ist mit ihrem BTN-Co-Star Jan-Philipp Preuß zusammen! Wie ist es für Katharina und Jan-Philipp, gemeinsam vor der Kamera zu stehen? Promiflash hat für euch nachgehakt!

"Wir gehen mit der Zusammenarbeit super locker um. Wir sind eher froh, wenn wir viel zusammen drehen und somit auch viel Zeit miteinander verbringen können, eben weil unser Job ziemlich zeitaufwendig ist", erklärt die 25-Jährige im Interview mit Promiflash. Wenn einer von beiden zu Hause keine Lust habe, über den Job zu sprechen, sei das auch kein Problem: "Einfache, offene und ehrliche Kommunikation ist unser Geheimrezept."

Seitdem ihre Beziehung öffentlich bekannt ist, habe sich nichts verändert. "Dafür sind wir beide viel zu glücklich und so dankbar, dass wir endlich jemanden gefunden haben, der uns nicht nur versteht, sondern auch in allem unterstützt", erklärt Katharina gegenüber Promiflash. Die beiden scheinen auch so verliebt wie eh und je: "Das Gefühl, wenn ich Philipp in die Augen schaue, ist einfach unbeschreiblich."

Anzeige

Instagram / katharinakock Katharina Kock, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / fillies.rap Katharina Kock und Jan-Philipp Preuß, BTN-Stars

Anzeige

Instagram / fillies.rap Jan-Philipp Preuß, BTN-Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de