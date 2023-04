Nach BTN-Kussszene funkte es bei Katharina und Jan-Philipp!

Bei Berlin – Tag & Nacht hat sich mal wieder ein Traumpaar gefunden! Die Daily-Soap ist für ihre ganz großen Gefühle bekannt – sowohl vor als auch abseits der Kamera. Schon einige glückliche Pärchen haben sich bei den Dreharbeiten der Serie oder seinem Kölner Ableger Köln 50667 verknallt, darunter beispielsweise Laura Hink und Daniel Kunz sowie Pascal Zadow (25) und Luise-Isabella Matejczyk. Und auch bei Katharina Kock (25) und Jan-Philipp Preuß ist der Funke am Set übergesprungen!

"Es hat tatsächlich beim Dreh gefunkt. Wir hatten eine Kussszene im November letzten Jahres und da hat es dann geknistert", verrät Jan-Philipp Bild. Nach der romantischen Szene hätten die beiden sich dann immer wieder getroffen – allerdings anfangs nicht als Date, sondern ganz unverfänglich unter Freunden: "Weil man nicht wusste, was der andere so denkt. Wir wussten ja noch nicht mal, ob der andere genauso empfindet." Nachdem die Zweifel aus dem Weg geräumt wurden, sei nun aber klar, dass die beiden perfekt zusammen passen.

Streit gibt es bei Jan-Philipp und Katharina nicht – und auch während der Dreharbeiten scheint es bei den beiden einfach zu harmonieren. "Das Einzige, was uns am Set schwerfällt, ist, dass man nicht die Finger vom anderen lassen kann", stellt Jan-Philipp klar. Große Liebe also, wie Katharina noch mal betont: "Es ist unbeschreiblich, was wir füreinander empfinden, so etwas gibt es nur ein Mal, und man möchte gar nichts anderes mehr."

