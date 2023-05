Am Set: Katharina Kock und Jan-Philipp hielten Liebe geheim

Niemand wusste von ihrer Beziehung! Katharina Kock (25) und Jan-Philipp Preuß wurden durch ihre Rollen in der beliebten Doku-Soap Berlin – Tag & Nacht bekannt. Doch nicht nur in der Serie sind die beiden ein Paar, denn beim Dreh einer Kussszene sprang der Funke auch in echt über und die Serien-Stars verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Jetzt verrieten sie gegenüber Promiflash, dass am Set lange keiner von der Beziehung der beiden gewusst habe.

"Zu Anfang haben wir keinem von unseren Kollegen etwas von unserer Beziehung erzählt. Einfach nur, weil wir nicht wollten, dass andere es uns kaputt reden könnten oder sich einmischen", plauderte Katharina aus. Dieser Gedanke sei jedoch unberechtigt gewesen, denn die Schauspielerin fügte hinzu: "Unsere Kollegen haben sich genauso für uns gefreut, wie wir es selbst auch getan haben." Auch die Reaktionen der Fans und ihrer Freunde und Familie seien ausschließlich positiv gewesen.

Mit Bild hatten die Turteltäubchen vor einem Monat über die Anfänge ihrer Beziehung gesprochen. "Es hat tatsächlich beim Dreh gefunkt. Wir hatten eine Kussszene im November letzten Jahres und da hat es dann geknistert", hatte Jan-Philipp damals verraten. Daraufhin habe sich der Hottie vorerst freundschaftlich mit Katharina getroffen. Doch schon bald sei beiden klar geworden: Sie gehören zusammen.

Katharina Kock und Jan-Philipp Preuß, BTN-Stars

Jan-Philipp Preuß im November 2021

Katharina Kock im März 2021 in Berlin

