Kranker Papst Benedikt XVI.: Neues Statement des Vatikans!

Wie steht es um Papst Benedikt XVI (95)? Vor wenigen Tagen teilte der amtierende Papst Franziskus I. (86) traurige Nachrichten mit: Der von 2005 bis 2013 im Amt gewesene Benedikt befindet sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Wie enge Vertraute des Geistlichen verrieten, leide er an schweren Atemproblemen. Die Sorgen um den einstigen Papst werden immer größer. Nun meldete sich der Vatikan mit einem weiteren Update zu Benedikts Zustand.

"Der emeritierte Papst hat in der vergangenen Nacht gut geschlafen", heißt es in der Pressemeldung des Vatikans. Der gesundheitliche Zustand des 95-Jährigen sei demnach unverändert. "Auch gestern Nachmittag hat er an der Feier der heiligen Messe in seinem Zimmer teilgenommen", heißt es weiter in der Mitteilung.

Wie eine Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag ausgeplaudert hat, wolle Benedikt trotz seines kritischen Zustands nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der emeritierte Papst befinde sich stattdessen in dem Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten. Dort soll er von Ärzten betreut und überwacht werden.

Papst Benedikt XVI im Juni 2020

Papst Benedikt XVI im September 2007

Papst Benedikt XVI. im Vatikan, 2013

