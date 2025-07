Musiker Yungblud genießt Freiheit in seiner Pansexualität

Yungblud (27) wird von seinen Fans für seine offene Art gefeiert. In einem Interview mit Attitude spricht der Brite nun über seine Pansexualität. Mit diesem Label identifizieren sich Menschen, die sich zu anderen Personen unabhängig von ihrem Geschlecht hingezogen fühlen. "Es ist das Label, das mir erlaubt, der zu sein, der ich bin. Es gibt mir den meisten Spielraum", erklärt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Dominic Richard Harrison heißt. Außerdem macht er deutlich, dass es ihn verletzt, wenn Fans ihm vorwerfen, nicht authentisch zu sein. "Ich war immer nur ich selbst", beteuert der Sänger.

Im vergangenen Jahr startete Yungblud ein Projekt, mit dem er genau diese Werte vertritt. Das "Bludfest"-Festival ist eine Musikveranstaltung, die Inklusivität und Diversität feiert. Im Gespräch mit dem Magazin berichtet der "Lowlife"-Interpret: "Ich finde, das, was am meisten Anerkennung verdient, ist, dass sich junge Menschen während unseres Festivals sicher fühlen, sie selbst zu sein, und sich geliebt fühlen können."

Abseits der Bühne hatte Yungblud eigentlich sein privates Glück gefunden. Nach einigen gescheiterten Beziehungen, darunter eine mit Halsey (30), schien er in der Modedesignerin Jesse Jo Stark (34) die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Zu Gast im Podcast "We Need To Talk" offenbarte er allerdings vor Kurzem, dass die beiden gerade eine Pause machen. "Ich habe um Freiraum gebeten", schilderte der Popstar. Im vergangenen Jahr habe er eine schwere Zeit durchgemacht und wolle sich deshalb vorerst auf sich selbst konzentrieren.

Yungblud, Sänger

Yungblud, Juli 2024

Yungblud und Jesse Jo Stark, September 2022

