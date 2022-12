Papst Benedikt (†95) – Das waren die Stationen seines Lebens

So hat er sein Leben gelebt. Am Samstagmorgen wurde von dem Vatikan verkündet, dass Papst Benedikt XVI. (✝95) im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich in den vergangenen Tagen. Heute wurde vom Vatikan bekannt gegeben, dass er um 9:34 Uhr in dem Stadtstaat verstarb. Er erlebte in den vergangenen Jahrzehnten viele bedeutende Ereignisse. Das hier waren die wichtigsten Stationen in seinem Leben.

Im deutschen Aschau wuchs Papst Benedikt – mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger – auf und erlebte hier auch die Machtübernahme der Nazis am 30. Januar 1933. Seine Kindheit teile er mit seinen beiden Geschwistern Maria und Georg Ratzinger. Bereits im Alter von 24 Jahren war er Priester bei einer Bergmesse nahe Ruhpolding. Im März 1977 wurde Joseph im Alter von 50 Jahren zum Erzbischof von München und Freising ernannt. Von der Münchener Bevölkerung wurde er dafür gefeiert.

Gleichzeitig wurde ihm von dem damaligen Papst Paul VI. die Kardinalswürde verliehen – der höchste Würdenträger nach dem Papst. Am 19. April 2005 wurde er dann nach dem Ableben von Papst Johannes Paul II. im Alter von 78 Jahren als Nachfolger auserwählt. Bei seinem zweiten Besuch in Deutschland nach der Amtseinführung reisten fast 300.000 Gläubiger zu der Messe nach Regensburg an. 2009 lernte er den damaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama (61) kennen und 2011 stattete er dem Bundestag einen Besuch ab.

2013 – im Alter von 86 Jahren – trat er dann von seinem Amt zurück, aufgrund von nachlassender Kraft. Anfang September 2022 traf er den jüdischen Rechtswissenschaftler Joseph Halevi Horowitz und den Jesuitenpater Michel Fedou im Vatikan. Schon auf diesen Bildern ist zu sehen, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechterte.

Getty Images Joseph Ratzinger im Alter von 16 Jahren

Getty Images Kardinal Joseph Ratzinger und andere Kardinäle

Getty Images Joseph Ratzinger im Alter von 69 Jahren

Getty Images Papst Benedikt XVI bei seiner Wahl im Jahr 2005

