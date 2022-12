"Sister Wives"-Christine Brown verabschiedet sich von TV-Set

Christine Brown (50) teilt emotionale Worte! Der US-amerikanische Realitystar wurde durch die Sendung Sister Wives bekannt. Mit ihrem damaligen Partner Kody Brown (53) führte die sechsfache Mutter eine polygame Beziehung mit drei weiteren Frauen – die jedoch Ende 2021 scheiterte. Rund ein Jahr nach der Scheidung scheint sie damit abgeschlossen zu haben. Christine lässt ihr altes Leben und das TV-Studio in Arizona nun hinter sich!

In einem TikTok-Video gewährte die 50-Jährige einen Blick hinter die Kulissen des Studios, das sich in einer Garage befindet. "Das hier ist die Couch, auf der ich jahrelang gesessen habe, um über die Show und meine Gefühle zu sprechen", sagte Christine. "Es ein bisschen bittersüß", fügte die Bekanntheit hinzu. Die stolze Mutter erklärte in dem Clip auch die Beweggründe für ihre Entscheidung, das Studio zu verlassen: "Ich reise ein Jahr lang hin und her. Jede zweite Woche eine achtstündige Fahrt."

Christine zog aus Arizona weg, nachdem im November 2021 die Trennung bekannt gegeben wurde. Seitdem wohnt sie mit ihrer zwölfjährigen Tochter Truely in Utah. "Ich bin so froh, dass ich mich endlich in Utah niedergelassen habe", betonte sie in dem Clip. Jedoch gab sie nicht bekannt, ob sie weiterhin an der Show teilnehmen wird.

