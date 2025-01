So schlecht ist das Verhältnis der "Alle meine Frauen"-Stars

Christine Brown (52) und Janelle Brown (55), bekannt aus der TLC-Reality-Show "Sister Wives" – in Deutschland Alle meine Frauen – haben in einem Podcast offen über ihr aktuelles Verhältnis zu den anderen ehemaligen "Sister Wives"-Stars Meri (54) und Robyn Brown gesprochen. Christine verriet, dass sie seit Jahren keinen Kontakt zu den beiden habe und dies auch nicht plane. "Wir lassen es einfach dabei. Ich muss keine Beziehung zu ihnen aufbauen", erklärte sie in der "Rogue Energy"-Podcastfolge.

Janelle und Christine betonten im Podcast, wie sehr sich ihre Leben seit dem Bruch mit Kody Brown (56) und der Abkehr vom polygamen Lebensstil verändert haben. Beide Frauen gehen mittlerweile getrennte Wege, wobei Janelle sich aktuell mit Kody, Meri und Robyn bezüglich eines Grundstücks in Arizona arrangieren muss. Christine hat ihren Anteil daran bereits 2022 für symbolische zehn Dollar verkauft, um sich endgültig von der Familie zu lösen. Obwohl für Janelle eine endgültige Einigung bevorsteht, sehen die Frauen kaum einen Grund, nach der Klärung der Immobilienangelegenheiten den Kontakt untereinander aufrechtzuerhalten. "Wir haben einfach nicht mehr viel gemeinsam", stellte Janelle fest.

Die Veränderungen in der Patchwork-Familie Brown sind nicht nur auf das Ende der polygamen Ehen zurückzuführen, sondern auch auf die Zeit, die jede Einzelne für sich nutzte, um persönliches Wachstum zu erfahren. Christine fand mit ihrem neuen Ehemann David den Partner, den sie sich lange gewünscht hatte, und Janelle schätzt die Unabhängigkeit, die sie gewonnen hat. Christine und Janelle freuen sich darauf, ihren zukünftigen Weg eigenständig weiterzuverfolgen, wobei sie dennoch rückblickend den Wert ihrer einstigen Gemeinschaft schätzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janelle Brown und Christine Brown, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, Ex-Stiefmutter von Garrison Brown

Anzeige Anzeige