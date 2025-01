Wegen Familiendrama: Kody Brown will nach Europa auswandern

Kody Brown (55), bekannt aus der Reality-Show "Sister Wives", überrascht mit einem drastischen Vorhaben: Der Familienvater möchte nach Europa ziehen, um dem Drama in seinem Leben zu entkommen. In der neuesten Folge der TLC-Serie, die am Sonntag ausgestrahlt wurde, sprach Kody offen mit seiner Frau Robyn Brown (46) über die Spannungen in ihrer Ehe und den missglückten Beziehungen zu seinen Ex-Frauen Christine Brown (52), Janelle Brown (55) und Meri Brown (53). "Ich habe so ein starkes Verlangen, einfach wegzuziehen, um dem Ganzen zu entkommen", erklärte Kody direkt in die Kamera. Obwohl er Vater von 18 Kindern ist, von denen einige noch in die Schule oder aufs College gehen, scheint ihn das nicht von seinem Plan abzubringen: "Ich will nach Europa."

Während des Gesprächs mit Robyn zeigte sich Kody besonders frustriert über die Beziehung zu Janelle. Die beiden hatten sich im Dezember 2022 getrennt, und seitdem häufen sich die Konflikte. Auch die anderen Ex-Frauen sorgten für Veränderungen in seinem Leben: Christine verließ die polygame Ehe im November 2021 nach 25 Jahren, und Meri gab ihre Trennung von Kody im Januar 2023 bekannt. Kody selbst räumte in einem Interview mit People Magazin im September 2024 ein, dass er im Rückblick vieles bereue: "Ich bedaure die Scheidungen und auch, wie wütend ich in dieser Zeit war."

Die Brown-Familie, deren Lebensstil und Beziehungen seit Jahren im Fernsehen verfolgt werden, steht seit den Trennungen vor großen Umbrüchen. Kody, der für seinen dominanten Führungsstil bekannt ist, zeigte sich einst als Organisationstalent seiner großen Familie. Doch die letzten Jahre brachten immer mehr Konflikte ans Licht, die selbst eingefleischte Fans überraschten. Während Christine mittlerweile ein neues Leben und eine neue Liebe gefunden hat, bleibt der Fokus auf den Spannungen zwischen Kody und seinen ehemaligen Frauen. Die Zuschauer fragen sich, wie lange die aktuelle Situation noch anhält – und ob Kody mit einem Umzug nach Europa wirklich bekommt, was er sucht: Ruhe und Frieden.

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

Getty Images Meri Brown, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown und Robyn Brown im August 2010

