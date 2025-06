Janelle Brown gesteht: "Mag Kody und Robyn einfach nicht"

Janelle Brown (56) hat in der neuesten Folge der "Sister Wives: One-on-One"-Spezialreihe ein klares Statement abgegeben. Angesprochen auf ihre Beziehung zu ihrem Ex-Mann Kody Brown (56) und dessen aktueller Frau Robyn Brown (46), erklärte sie, dass sie "fertig" sei. "Ich kann freundlich zu Kody sein, aber ich hatte nie wirklich eine Beziehung zu Robyn. Ich will sie einfach nicht näher kennenlernen", so Janelle in dem TV-Interview. Sie stellte klar, dass weder Hass noch Groll eine Rolle spielten. Sie betonte aber dennoch: "Ich mag [Kody und Robyn] einfach nicht. Ich möchte nicht mit ihnen befreundet sein." Sie könne zwar normal mit beiden reden, aber wolle einfach keinen freundschaftlichen Kontakt.

Janelle gab weitere tiefe Einblicke in ihre Gefühlslage und beschrieb unter anderem, wie sich Kody nach seinen gescheiterten Ehen verändert habe. Sie beschrieb ihn als "böser" und erklärte, dass er ihrer Meinung nach eine Art "Rauchwand" errichte, um die Dynamik um Robyn zu schützen, die von vielen Fans als Ursache für die Spannungen betrachtet wird. Dabei betonte sie, dass es aus ihrer Sicht nicht richtig sei, nur Robyn die Schuld zu geben: "Ich glaube nicht, dass sie unbedingt unschuldig daran ist. Ich meine, es braucht zwei. In vielerlei Hinsicht hat er sich selbst noch mehr zum Bösewicht gemacht, ich denke, um ihr einen Teil der Schuld abzunehmen."

Die Geschichte von Kody und seinen vier Frauen Meri (54), Christine (53), Janelle und Robyn sorgt schon seit vielen Jahren für Aufsehen, doch inzwischen haben sich die Wege der Familie stark verändert. Nach über zwei Jahrzehnten des polygamen Ehelebens brach Christine Brown 2021 als Erste mit Kody, Janelle folgte im Dezember 2022 und kurz darauf trennte sich auch Meri. Insgesamt bekam der US-Amerikaner 18 Kinder mit seinen Partnerinnen. Mit Janelle hat er sechs Kinder – ihr gemeinsamer Sohn Garrison (✝25) starb im vergangenen Jahr.

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, US-Realitystar

Getty Images Meri Brown, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown und Robyn Brown im August 2010

