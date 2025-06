Christine Brown spricht über fehlende Intimität mit Ex Kody

Christine Brown (53), bekannt aus der Reality-Serie "Alle meine Frauen", hat im Rahmen der Show Details über die fehlende Intimität in ihrer früheren Ehe mit Kody Brown (56) preisgegeben. "Lange Zeit war es einfach nur spaßig und wir hatten eine tolle Zeit zusammen", erinnerte sie sich. Nach Kodys Hochzeit mit seiner vierten Ehefrau Robyn habe Christine gespürt, dass etwas fehlte. "Die Intimität war einfach nicht mehr da", enthüllte sie und ließ durchblicken, dass der sexuelle Aspekt der Beziehung nur noch "ein Akt" gewesen sei, ohne dass Emotionen dahintersteckten. Statt der ursprünglichen Leidenschaft sei der Sex nur noch eine Art "Ehepflicht" gewesen.

"Wir wussten beide, dass etwas fehlte. Und wenn man fünfmal im Jahr Sex hat, merkt man, dass es ein Problem gibt. Und dann fragt man sich: Wollen wir wirklich darüber reden?", plauderte Christine weiter aus und ergänzte: "Wir führten dann ein Gespräch über Intimität, und zwar: Werden wir noch Intimität, noch Sex in unserer Ehe haben? Und er sagte: 'Nein'." Für sie sei dies das endgültige Zeichen dafür gewesen, die Ehe mit Kody zu beenden. "Und beim nächsten Mal, als er vorbeikam, sagte ich mir: Jetzt ist Schluss. Du bleibst nicht mehr hier. Ich will dich nicht mehr in meinem Bett. Wir sind fertig", verriet sie weiter.

2021 verließ Christine schließlich die polygame Ehe und fand später ihr persönliches Glück: Am Valentinstag 2023 stellte sie ihren neuen Partner, David Woolley, öffentlich vor. Im Oktober desselben Jahres heirateten die beiden in einer romantischen Zeremonie. Währenddessen gingen auch Kodys Ehen mit Meri (54) und Janelle (56) auseinander, sodass seine Ehe mit Robyn die einzige Verbliebene ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / christine_brownsw David Woolley und Christine Brown

Anzeige Anzeige