So schlecht ist Meri Browns Beziehung zu Christine

Meri Brown (53), bekannt aus der Reality-Show "Sister Wives", hat ihre Beziehung zu ihrer ehemaligen Mit-Ehefrau Christine Brown (52) als "nicht existent" bezeichnet. In einem exklusiven Interview mit dem Magazin Us Weekly erklärte sie nun, dass sie nach der Trennung von ihrem gemeinsamen Ehemann Kody Brown (55) kaum noch Kontakt zu Christine habe. "Ich wünsche ihr alles Gute. Wir haben viel zusammen erlebt und hatten viel Spaß in unserer Vergangenheit, aber unsere Wege kreuzen sich jetzt nicht mehr", sagte Meri. Meri und Kody heirateten 1990 und begründeten damit ihre polygame Familie. 1993 stieß Janelle Brown (55) und 1994 Christine Brown dazu.

Die Familie durchlief große Veränderungen, als Kody sich 2014 legal von Meri scheiden ließ, um seine vierte Frau Robyn Brown zu heiraten und ihre drei Kinder aus einer früheren Ehe zu adoptieren. Obwohl Meri in einer spirituellen Verbindung mit Kody blieb, begann die Familie weiter zu zerfallen, als Christine 2021 ihre Trennung von Kody bekannt gab. Im Dezember 2022 folgte Janelle mit ihrer Trennung, und im Januar 2023 bestätigte auch Meri das Ende ihrer Beziehung zu Kody.

Im Oktober 2023 heiratete Christine ihren neuen Partner David Woolley. Zu der Hochzeit waren Janelle und ihre Kinder eingeladen, ebenso Meris Kind Leon, doch Meri selbst erhielt keine Einladung. "Das ist völlig in Ordnung", kommentierte Meri gegenüber Us Weekly die fehlende Einladung. "Ich denke, bei Hochzeiten sollte man die Menschen um sich haben, mit denen man sich am wohlsten fühlt, und das bin ich für sie nicht, und das ist für mich total in Ordnung." Sie hat Utah zu ihrem neuen Zuhause gemacht und konzentriert sich darauf, ihr eigenes Leben voranzubringen. Sie hält gelegentlich Kontakt zu Janelle und beschreibt ihre Beziehung als "höflich" und "anständig". Ihre Verbindung zu Kodys verbliebener Ehefrau Robyn hingegen hat sich verändert: "Wir sprechen nicht sehr oft", gab Meri zu. Was Kody betrifft, so sind sie "höflich" zueinander, suchen aber nicht aktiv den Austausch.

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

Collage: SIPA PRESS/ActionPress, Instagram / robyn_browns_nest Collage: Kody Brown und Robyn Brown

