Kody Browns Ex-Frauen klagen: So fies war der Polygamist

Dass Kody Browns Ex-Frauen Janelle Brown (56) und Christine Brown (53) nicht gut auf ihn zu sprechen sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jetzt plaudern die beiden aber so richtig aus dem Nähkästchen – und berichten offen über Kodys toxisches Verhalten. In einem exklusiven Vorschauclip auf das "Sister Wives: One-on-One"-Special der Show erklärt Janelle, ihr Ex habe gezielt die Schwächen seiner Frauen genutzt, um sie emotional zu treffen. So habe er bei ihr immer behauptet, sie hätte das Sagen über das Geld, um sie "kleinzumachen" und schlecht dastehen zu lassen – dabei habe sie keine Macht darüber gehabt, sonst hätte es laut Janelle finanziell besser bei ihnen ausgesehen.

Christine hingegen berichtete, dass Kody (56) ihr immer wieder vermittelte, er fühle sich nicht körperlich zu ihr hingezogen. Er habe nicht intim mit ihr sein wollen – nur, wenn sie etwas an sich verändert hätte. Laut der 53-Jährigen sei das eine bewusste Manipulation gewesen: "Er weiß, wie man bestimmte Knöpfe drückt." Er habe ihre Schwächen ganz genau gekannt und sie gegen die Frauen eingesetzt. "Ist das nicht traurig? Und er benutzt die Schwächen gegen dich. Als ob er wüsste, dass ich mich mehr als alles andere nach einer intimen, romantischen Ehe und Beziehung gesehnt hätte", so Christine.

Die Kritik an Kody ist nicht neu, doch ihre Worte zeigen, dass alte Wunden noch nicht verheilt sind. Besonders bei Janelle und Christine scheint der Frust tief zu sitzen. Im Laufe ihrer mittlerweile fast zwei Jahrzehnte umfassenden TV-Präsenz sprachen die beiden immer wieder über die Herausforderungen ihrer ehemaligen polygamen Ehe. Meri (54), die sich ebenfalls von dem 56-Jährigen getrennt hat, hält sich hingegen größtenteils zurück. Aktuell lebt Kody nicht mehr polygam, sondern ist in einer monogamen Beziehung mit seiner letzten verbliebenen Frau Robyn (46).

Getty Images Janelle Brown und Christine Brown, Reality-TV-Stars

Getty Images Meri Brown, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown und Robyn Brown im August 2010

