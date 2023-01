Brief zeigt: So verliebt war Prinzessin Diana (†) in Charles

Zu der Zeit war noch alles in Ordnung. Im Juli 1981 gaben sich Prinzessin Diana (✝36) und König Charles III. (74) das Jawort. Weltweit galten sie damals als Traumpaar und eroberten die Herzen der Fans. Doch nach einigen Jahren kriselte es und 1996 – ein Jahr vor ihrem Tod – ließen sie sich scheiden. Wie sehr sich Lady Di und Charles jedoch in ihren ersten Ehejahren liebten, zeigen persönliche Briefe.

Radar Online liegen Briefe vor, die die beiden Anfang der 80er-Jahre geschrieben haben. So drückte die damals 23-jährige Diana ihre Zuneigung für ihren Mann aus, als er sich auf einem Angel-Trip befand. "Ich kann es nicht ertragen, von ihm getrennt zu sein", schrieb sie in einem Brief aus dem August 1984. Später konnte sie ihre Freude über eine Antwort kaum verbergen: "Charles hat mich angerufen und gesagt, dass er sauer sei, so lange von William und mir getrennt zu sein. Er kommt heute Abend hierher zurück – was für eine wundervolle Überraschung."

Aber auch Charles zeigte seine Bewunderung für seine Frau in einem Brief aus dem Jahr 1983, als sie gemeinsam durch Australien reisten: "Diana hat es wunderbar gemacht und hat das Herz aller gewonnen." Die Briefe wurden schon 1999 – zwei Jahre nach Prinzessin Dianas Tod – veröffentlicht und sorgten für Schlagzeilen. Einige Quellen behaupten, sie wurden absichtlich veröffentlicht, um Charles' Beliebtheit zu steigern.

