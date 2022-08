Unvergessen: Vor 25 Jahren starb Prinzessin Diana (†36)

In den Herzen der Menschen lebt sie weiter. Im Juli 1981 gaben Prinz Charles (73) und Prinzessin Diana (✝36) sich das Jawort. Bereits damals erregte dieses Ereignis weltweit das Interesse der Menschen. Ab da war Diana ein Medienstar, das Volk liebte die schöne Blondine. 1982 und 1984 kamen ihre beiden Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (37) zur Welt – während die Ehe mit Charles bereits zu kriseln begann. In den späten 1980er-Jahren erlosch ihre Liebe schließlich komplett. Von nun an führte Diana ein selbstbestimmtes Leben.

1997 war sie mit dem ägyptischen Filmproduzenten Dodi Al-Fayed (✝42) zusammen. In der Nacht vom 30. auf den 31. August kam es dann schließlich zum tödlichen Unfall: Das Paar war auf dem Weg in die Pariser Wohnung des Unternehmers. Um 00:25 Uhr verunglückte der Wagen in einem Tunnel: Der Mercedes-Benz prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Pfeiler. Dianas Partner Dodi und der Fahrer Henri Paul starben noch am Unfallort. Die damals 36-Jährige erlag einige Stunden später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Auch gegenwärtig hält Dianas schrecklicher Tod die Welt noch in Atem. Die Prinzessin des Volkes, wie sie auch genannt wurde, war durch ihre empathische und liebevolle Art äußert beliebt bei den Menschen. Vom Palast hingegen fehlte zu Dianas Lebzeiten jede Anerkennung für ihre Taten. Bis heute ranken sich außerdem Verschwörungstheorien um den Unfall – unter anderem, dass es sich um einen geplanten Mord gehandelt habe. Aber auch die Paparazzi, die sich an jenem Abend an die Fersen des Pärchens geheftet hatten, könnten einen Beitrag zu dem Unfall geleistet haben. Zudem soll der Fahrer des Wagens betrunken gewesen sein.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

Anzeige

Getty Images Der Tunnel, in dem Prinzessin Diana und ihr Partner Dodi Al-Fayed verunglückt sind

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana, März 1985

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de