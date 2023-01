Datum bekannt: "Germany's next Topmodel" geht wieder los!

Germany's next Topmodel geht endlich in die nächste Runde! 2023 geht die Modelshow schon zum 18. Mal an den Start und wie immer hat Chefjurorin Heidi Klum (49) wieder einige Überraschungen im Gepäck. Die ersten Szenen wurden schon vor einigen Wochen gedreht und die ersten Fotos von den Shootings gaben schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Und jetzt ist es offiziell: Das Startdatum für die neue Staffel "Germany's next Topmodel" steht fest!

ProSieben gibt heute bekannt, wann der Startschuss für die 18. Staffel "Germany's next Topmodel" fällt: Die neuen Folgen laufen ab dem 16. Februar. Moderatorin und Modelmama Heidi ist natürlich auch wieder mit dabei – aber wer sie bei der Bewertung der Models unterstützen wird, wurde noch nicht verraten. Aufgeregt ist sie trotzdem: "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen." Und diese Reise beginnt anders als sonst nicht beim Casting in Deutschland, sondern in Los Angeles. Hier wartet dann auch gleich die erste Fashionshow auf die Newcomer.

Wer alles neben Heidi in der Jury sitzen wird, ist zwar noch nicht bekannt, aber die Gerüchteküche brodelte bereits. Vor allem die Gewinnerin von 2021, Alex Mariah Peter (25), stand zuletzt hoch im Kurs. Für die Spekulationen sorgte sie selbst auf Instagram. Das Model posierte sich nämlich in LA vor einem Trailer. Und der erinnert an die, die Heidi von Set der Castingsendung zeigte.

Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Alex Mariah Peter im Dezember 2022 in Los Angeles

