Erste Paparazzibilder vom Set: GNTM-Fotoshooting enthüllt!

Die Dreharbeiten zur neuen Germany's next Topmodel-Staffel sind bereits in vollem Gange! Heidi Klum (49) sucht auch 2023 wieder im TV nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Anders als in den Vorjahren startete der Dreh dieses Mal direkt in der US-amerikanischen Metropole Los Angeles. Zwar gewährte die Chefjurorin bereits einige Einblicke in Form von Outfit-Pics – doch mehr Details konnten die Fans bisher nicht erhaschen: Jetzt tauchten aber die ersten Paparazzifotos vom GNTM-Set auf!

Die neuen Paparazzifotos, die Heidi Klum und einige ihrer Kandidatinnen am Set der neuen Staffel zeigen, sind am 9. Dezember in Venice Beach entstanden. Auf den Schnappschüssen müssen sich die Nachwuchsmodels einer kniffligen Herausforderung stellen: Für ein Shooting klettern die Teilnehmerinnen in einen überdimensionalen Greifautomat, der mit lauter bunten Teddybären gefüllt ist. In schillernden Looks müssen die Girls auf den dünnen Streben des Greifarms posieren.

Heidi erschien wie gewohnt in einem stylishen Outfit am Set ihrer Castingshow! Auf den Bildern ist die Chefjurorin von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet: Die 49-Jährige trägt einen weißen Hosenanzug und darüber einen langen weißen Mantel. Den Look rundet sie mit einer großen Sonnenbrille ab.

Anzeige

MEGA Heidi Klum beim Dreh der 18. GNTM-Staffel

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Mai 2022 in Las Vegas

Anzeige

MEGA Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de