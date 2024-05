Nach Exit: Lucas Schwarze ist für die GNTM-Zeit "dankbar"

Für Lucas Schwarze war die Reise bei Germany's Next Topmodel in der vergangenen Woche vorbei. Im Promiflash-Interview verrät er, wie es ihm nach seinem Aus in der Castingshow geht: "Es kommt alles so, wie es kommen soll. Jetzt schließt sich die Tür GNTM, aber welche Tür sich jetzt im Nachhinein öffnet, weiß ich noch nicht." Lucas sei sehr dankbar für die Erfahrung, die er in der TV-Show sammeln konnte.

"Ich habe von Anfang an niemals gedacht, dass ich es überhaupt bis zur zwölften Folge schaffe, weil ich vorher noch nie etwas mit Modeln zu tun hatte, und dann bin ich rausgeflogen und dachte mir so, das hat alles seine Gründe", erzählt Lucas im Gespräch mit Promiflash. Als er die Ausstrahlung gesehen habe, sei für ihn eine kleine Welt zusammengebrochen, "weil ich da meinen Walk gesehen habe und ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht fand, aber im Endeffekt ist es Heidis (50) Entscheidung."

In der vergangenen Woche mussten Lucas und Lydwine ihre Koffer packen. In den drei verschiedenen Walks konnten die beiden einfach nicht überzeugen. "Egal, wie viel du übst, dein Körper wirkt sehr roboterhaft und insgesamt steif", kritisierte Ashton Michael Lucas' Performance. "Du scheinst zu verkopft zu sein", fügte Esther Perbandt hinzu.

Instagram / _lifeoflucas_ Germany's Next Topmodel-Kandidat Lucas Schwarze

