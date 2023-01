Papst Franziskus betet bei Neujahrsmesse für Benedikt XVI.

Papst Franziskus I. (86) schickt Gebete für seinen Vorgänger Papst Benedikt XVI. in den Himmel. Das einstige Oberhaupt der katholischen Kirche ist an Silvester im Alter von 95 Jahren verstorben. Der gebürtige Bayer hatte zuvor immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Zuletzt soll er "sehr krank" gewesen sein. Nachdem der amtierende Papst Franziskus I. bereits in Benedikts letzten Tagen auf Erden zu Gebeten aufgerufen hatte, widmete er ihm nun auch im Rahmen seiner Neujahrsmesse rührende Worte.

Wie unter anderem aus einer Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht, sagte der amtierende Papst in seiner Zeremonie am Sonntag im Petersdom: "Vertrauen wir heute den geliebten emeritierten Papst Benedikt XVI. der Mutter Gottes an, auf dass sie ihn auf seinem Weg von dieser Welt zu Gott begleite." In der Silvesterandacht hatte er Benedikt bereits für seinen Dienst für den Glauben und das Gebet gedankt.

Joseph Ratzinger, wie Papst Benedikt XVI. mit bürgerlichem Namen hieß, soll ab Montag im Petersdom aufgebahrt werden. Der Trauergottesdienst und die Beisetzung in den Vatikanischen Grotten sind für den kommenden Donnerstag geplant.

Papst Benedikt XVI. im September 2010

Papst Franziskus I. am ersten Weihnachtstag 2022

Papst Benedikt XVI. im Mai 2011 in Venedig

