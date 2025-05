Anders als Vorgänger: Hier wird Papst Leo XIV. residieren

Papst Leo XIV. (69) hat eine Entscheidung getroffen, die für Aufsehen sorgt: Das am 6. Mai gewählte Oberhaupt der katholischen Kirche wird nach übereinstimmenden Medienberichten in Kürze den Apostolischen Palast im Vatikan wieder zur offiziellen Papstresidenz machen, wie die Bunte berichtet. Damit kehrt der 69-Jährige, der bürgerlich Robert Francis Prevost heißt, zu einer jahrhundertealten Tradition zurück, von der sein Vorgänger Papst Franziskus I. (✝88) abgewichen war. Dieser hatte die prunkvolle Wohnung nach seiner Wahl im Jahr 2013 abgelehnt und bevorzugte stattdessen das schlichtere Gästehaus Santa Marta. Bis die umfangreichen Renovierungsarbeiten am Apostolischen Palast abgeschlossen sind, bleibt Leo XIV. aber noch einige Zeit in seiner bisherigen Bleibe im Palazzo del Sant'Uffizio, nur wenige Meter vom Petersplatz entfernt.

Der Wechsel zur klassischen Residenz kommt nicht ganz überraschend. Wie italienische Zeitungen berichten, hatten mehrere Kardinäle in den Generalkongregationen vor dem Konklave eine Rückkehr zur traditionellen Papstwohnung angeregt. Offiziell bestätigt hat der Vatikan die Entscheidung bislang zwar nicht, doch der Schritt scheint längst eingeleitet zu sein: Die Siegel an der Papstwohnung wurden bereits entfernt und erste Renovierungsarbeiten in Auftrag gegeben. Der Apostolische Palast, seit 1871 eigentlich die offizielle Wohnung der katholischen Oberhäupter, stand nach dem bescheidenen Lebensstil von Franziskus über zwölf Jahre leer und weist laut "Il Messaggero" massive Schäden auf – das Dach ist zugewuchert, an der Fassade drohen Teile einzustürzen, und Feuchtigkeit hat bereits erhebliche Teile der prunkvollen Räume beschädigt.

Ein Blick zurück zeigt, dass Veränderungen im päpstlichen Alltag keinen Seltenheitswert haben. Papst Franziskus sorgte mit seinem Einzug ins Gästehaus für einen vollkommen neuen Wind im Vatikan: Ihm war der enge Kontakt zu den Menschen stets wichtiger als prunkvolle Mauern, was sein Image des bescheidenen Papstes prägte. Leo XIV. hingegen ist es gewohnt, den Erwartungen und Wünschen der Kirche zu folgen. Wie sein Bruder John Prevost kürzlich im Gespräch mit ABC News erzählte, sagten Nachbarn der Familie schon früh voraus, dass er als erster US.-Amerikaner Papst werden könnte. Bereits während seiner Jugend lenkte ihn der Glaube in die weite Welt hinaus. Der Schritt zurück in den traditionsreichen Palast ist es nun, der ihm als Heiligem Vater eine neue Bühne verschafft und helle Scheinwerfer auf das Leben des gebürtigen US-Amerikaners und seiner Familie richtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I., 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Leo XIV. im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige