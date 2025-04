Papst-Beisetzung: Darum trug Prinz William blauen Anzug

Prinz William (42) hat am vergangenen Samstag in Rom Aufsehen erregt, als er im Auftrag seines Vaters König Charles (76) zur Beisetzung von Papst Franziskus (✝88) erschien. Auf dem Petersplatz versammelten sich zahlreiche Würdenträger aus aller Welt, doch der Blick vieler richtete sich auf das Outfit des britischen Thronfolgers: Anstatt eines schwarzen Anzugs wählte William einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd, dazu eine schwarze Krawatte und schwarze Lederschuhe, wie auf den Fotos des Magazins People zu sehen ist. Neben ihm zeigten sich unter anderem Jordanien-König Abdullah (63), der amerikanische Präsident Donald Trump (78) und Indiens Präsidentin Draupadi Murmu ebenfalls in verschiedensten Dunkelblau-Tönen – ein Bruch mit der von vielen erwarteten schwarzen Trauerkleidung. Für Diskussionen sorgte das modische Statement auf Social Media vor allem bei Royals-Fans und Stilbeobachtern, da William nicht das traditionelle Schwarz bevorzugte.

Offenbar gab es aber für die Beerdigung des Pontifex gar keine streng festgelegten Kleiderregeln. Die Vatikan-Website nennt kein offizielles Dresscode-Protokoll für den Anlass, wie das Magazin People berichtete. Ein mit der Zeremonie betrauter Vatikan-Insider betonte dort, dass nur auf "angemessene Kleidung" Wert gelegt werde. So fühlte sich jeder Gast frei, das für die Gelegenheit Passende zu wählen. Wie schon bei früheren Trauerfeiern – etwa beim Abschied von Fußball-Legende Bobby Charlton (✝86) – zeigte sich William auch diesmal im dunklen Blau statt Schwarz. Kaisergattinnen, Königspaare und Staatschefs aus aller Welt bewegten sich zwischen Tradition und persönlicher Note – Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) erschien zwar in Schwarz, verzichtete aber auf einen klassischen Anzug.

Die Zeit um den Tod von Papst Franziskus war für britische Royals geprägt von großen Emotionen. Charles und Camilla (77), die nicht zu den unzähligen Royals aus Europa gehörten, die vor Ort anwesend waren, begegneten dem Papst zuletzt erst zwölf Tage vor dessen Tod, wie ein offizielles Statement des Palasts bestätigte. Mit bewegenden Worten gedachte Charles nach der Todesnachricht dem Oberhaupt der katholischen Kirche: Er und Camilla seien "tief bewegt, ihn noch Anfang des Monats getroffen zu haben". Schon bei vergangenen Beerdigungen waren Williams Kleiderwahlen ein Gesprächsthema. 2022, beim Begräbnis seiner Großmutter Queen Elizabeth (✝96), trug er selbst zwar Uniform, sein Sohn Prinz George (11) allerdings erschien ebenso wie jetzt sein Vater in einem marineblauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte.

Getty Images Prinz William, April 2025

Getty Images Prinz William, König Charles und Prinz Harry im September 2022

