Königin Mary reist solo zur Beerdigung von Papst Franziskus

Der Tod von Papst Franziskus I. (✝88) erschüttert Gläubige weltweit. Zu der Beerdigung des Kirchenoberhaupts werden auch viele Adelige erwartet. Der dänische Palast verkündet nun auf seiner Website: "Am Samstag, dem 26. April 2025, wird Ihre Majestät, Königin Mary, an der Trauermesse für Seine Heiligkeit Papst Franziskus auf dem Petersplatz in der Vatikanstadt teilnehmen." Diesen Weg wird die Monarchin offenbar ohne ihren Mann auf sich nehmen: In der Mitteilung ist keine Rede von König Frederik X. (56).

Während Mary (53) allein nach Rom reisen wird, ist Frederik derzeit auf Staatsbesuch in Japan. Der König verbringt dort laut Hello! drei Tage, um mit Kaiser Naruhito und weiteren politischen sowie wirtschaftlichen Vertretern unter anderem über nachhaltige Lebensmittelproduktion und saubere Energien zu sprechen. Danach wird er seine Reise in Grönland fortsetzen, wo er Regierungsmitglieder und die lokale Bevölkerung treffen wird. In seiner Abwesenheit übernimmt der gemeinsame Sohn des Königspaares, Prinz Christian (19), vorübergehend die Rolle des Regenten in Dänemark.

Mary und Frederik hatten die Ehre, den Papst zu Lebzeiten persönlich zu treffen. 2018 hatten der damalige Kronprinz und seine Frau während eines Staatsbesuchs in Italien eine Audienz bei dem Argentinier. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit übergaben sie ihm eine Vase von der königlichen Porzellanmanufaktur Royal Copenhagen. Wie unter anderem Daily Mail berichtete, unterhielt sich das Paar angeregt mit Franziskus und teilte sogar einige Lacher mit dem damals 81-Jährigen.

Getty Images König Frederik und Königin Mary, 2025

Getty Images König Frederik X., Papst Franziskus I. und Königin Mary, 2018