"Schwerstes Jahr meines Lebens": Boris Becker schaut zurück

Boris Becker (55) blickt positiv in die Zukunft. Im April des vergangenen Jahres wurde der einstige Wimbledon-Champion aufgrund von Insolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Vor wenigen Wochen durfte sich der Ex-Tennisprofi dann über seine vorzeitige Entlassung aus der Haft freuen. Anlässlich des Jahreswechsels meldete sich Boris nun bei seinen Fans und dankte ihnen für ihre Unterstützung in den vergangenen Monaten.

"Am letzten Tag des Jahres möchte ich ein paar Worte an meine Liebsten, die Leute, die mich respektieren und in der schwierigsten Zeit meines Lebens hinter mir standen, sagen: Es ist geschafft. Ich bin lebend da raus gekommen. Ich bin stärker", teilte der 55-Jährige an Silvester in einem Video, das ihn am Strand zeigt, auf Instagram mit. Auch blickte er auf die vergangenen Monate zurück: "Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser denn je. Doch ohne die Liebe, Hilfe und das Verständnis von so vielen Leuten hätte ich es nicht geschafft", betonte Boris und bedankte sich bei seinen Unterstützern.

Erst wenige Tage zuvor hatte sich der einstige Tennisspieler nach seiner Freilassung sein Comeback im Netz gefeiert – und das mit einer Aufnahme, auf der ein Löwe zu sehen ist. "Sei geduldig. Manchmal muss man das Schlimmste durchmachen, um das Beste zu erreichen", war zudem auf dem Bild zu lesen.

Anzeige

Getty Images Boris Becker, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Anzeige

Getty Images Boris Becker, Tennislegende

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de