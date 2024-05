Mit 54 Jahren: Christian Slater erwartet noch mal Nachwuchs!

Christian Slater (54) und seine Ehefrau Brittany Lopez schwelgen im Babyglück! Der Hollywoodstar und seine Liebste zeigten sich anlässlich der Premiere seines neuen Streifens "Unfrosted" am Dienstagabend gemeinsam auf dem Red Carpet. Dabei stach besonders eines ins Auge: Unter Brittanys weiten Blumenkleid zeichnete sich klar und deutlich eine Babykugel ab! Damit teilt das Paar die überraschenden Babynews mit der Welt – und der Schauspieler wird mit 54 Jahren noch mal Papa!

Dass er mit seiner Brittany nun Baby Nummer zwei erwartet, dürfte den Hollywoodstar freuen, denn nach eigenen Angaben geht der 54-Jährige total in seiner Vaterrolle auf. "Kinder zu haben, Vater zu sein, große Abenteuer mit ihnen zu erleben – das ist das Beste", schwärmte der Familienvater damals bei einem Auftritt in der "Today Show". Nachdem der Hollywoodstar einige düstere Jahre, geprägt von Drogenmissbrauch und anderen Skandalen, hinter sich gebracht hatte, sollen die Kinder wieder für Stabilität in seinem Leben gesorgt haben.

Seit 2009 gehen Christian und Brittany bereits gemeinsam durchs Leben. Vier Jahre später gaben sich die Turteltauben dann ganz spontan das Jawort. Mit der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2019 hatten sie schon einmal ihr Liebesglück gekrönt. Jetzt machen sie ihr Familienglück mit ihrem zweiten gemeinsamen Baby perfekt. Während der baldige Nachwuchs für Brittany das zweite Kind ist, bekommt Christian mit dem Sprössling schon Kind Nummer vier. Aus seiner vorherigen Ehe mit Journalistin Ryan Haddon gingen seine mittlerweile erwachsenen Kinder Tochter Eliana und Jaden hervor.

Getty Images Brittany Lopez und Christian Slater

Instagram / realchristianslater Brittany Lopez und Christian Slater bei den GLAAD Awards

