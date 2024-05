"Gestrandet...in den Flitterwochen"-Paar zweifelt an der Ehe

Ein Doppeldate bringt die Gedanken der Gestrandet ... in den Flitterwochen-Teilnehmer ins Rollen. Saskia und Jörn besuchen das Pärchen Nadin und Niklas auf deren Insel. Hier zeigt sich schnell, dass die Harmonie bei den Paaren unterschiedlich ist. Während Saskia und Jörn Hand in Hand am Strand spazieren, halten Nadin und Niklas eher Abstand. "Ich finde schon, dass die beiden liebevoller miteinander umgehen als Nadin mit mir", wertet Niklas in der Sendung aus.

In jeweiligen Einzelgesprächen sprechen die Frauen und auch die Männer über die Beziehungsdynamik. Saskia und Jörn kommen aus dem Schwärmen kaum heraus – sie seien sich total ähnlich, sagen sie beide. "Wir würden gern noch länger auf der Insel bleiben", meint Saskia sogar. Nadins Fazit zu der Ehe mit Niklas lautet hingegen: "Ab und an ist es schon etwas holprig, aber es geht." Sie würde sich mehr intensive Gespräche wünschen. Niklas betont vor Jörn, dass er immer etwas Zeit bräuchte, um sich zu öffnen.

Nach dem Doppeldate geht es für Saskia und Jörn zurück auf ihre Insel – die beiden freuen sich hier auf ihre weitere gemeinsame Zeit. Nadin und Niklas wirken nachdenklich. "Es war schon süß, die beiden so zu sehen. Ein bisschen mehr Zärtlichkeit würde ich mir schon wünschen", sagt Nadin. Die Hoffnung geben beide aber noch nicht auf. Sie wollen weiterhin daran arbeiten, ihre Beziehung zueinander zu stärken. "Gucken wir mal, was die Zeit so bringt", schließt Nadin. Nach einem Zoff in der vergangenen Folge scheinen die Wogen auch jetzt nicht geglättet zu sein – für die Zuschauer bleibt es also spannend.

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidaten Jörn und Saskia

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidaten Nadin und Niklas

