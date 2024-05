Das war einst Massimo Sinató und Kathrin Menzingers Traumjob

Die zwei wollten wohl nicht immer Profitänzer werden! Massimo Sinató (43) und Kathrin Menzingers (35) gelten schon als wahre Urgesteine von Let's Dance. Seit vielen Staffeln stellen sie sich nun schon der Herausforderung, sämtlichen Promis das Tanzen beizubringen. Wie Kathrin im Interview mit RTL nun verrät, war das aber nicht immer ihr Traumberuf – sie wäre gerne Bäckerin geworden! "Wir haben immer zu Weihnachten Kekse gebacken, jedes Jahr, und irgendwann ist das bei mir einfach ausgeartet", berichtet die Blondine.

Auch "Let's Dance"-Kollege Massimo habe früher eine ganz andere Leidenschaft gehabt. "Mein Papa hatte eine große Videothek und in der bin ich großgeworden. Da habe ich viele Filme gesehen und ich wollte immer so ein Steven Spielberg (77) oder so werden", erzählt der Partner von Rebecca Mir (32). Doch das sei für ihn gar kein Problem, denn er könne seinem damaligen Hobby noch immer auf die ein oder andere Weise nachgehen: "Jetzt bin ich bei 'Let's Dance'-Choreograf [...] und darf da meine eigenen Filmchen basteln. Das macht Spaß."

Zsolt Sándor Cseke (36) kam ebenfalls ganz zufällig zum Tanzen. "Ich hatte keine Freundin und wollte Mädels kennenlernen", verriet der heutige Tanzprofi in einem Clip des offiziellen Instagram-Accounts der Sendung. Mit seinem Nachbarn habe er aus diesem Grund schließlich einen Tanzkurs besucht. Heute ist Zsolt tatsächlich mit der Tänzerin Malika Dzumaev (33) liiert.

Getty Images Massimo Sinató und Jana Wosnitza bei "Let's Dance"

Getty Images Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

