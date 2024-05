Welcher Megastar rockte diesen 1990er-Jahre Grunge-Style?

Wer schaut denn da so unschuldig in die Kamera? Es ist eine der bekanntesten Frauen Hollywoods – Drew Barrymore (49)! Via Instagram teilt die Schauspielerin nun dieses Throwback-Foto, auf dem sie mit ultradünnen Augenbrauen, Make-up und Haaren im Grunge-Style und einer bunten Kette als Teenager zu sehen ist. "Meine Pinzette und ich waren die besten Freunde in dieser Zeit meines Lebens", witzelt die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin darunter. Ein Blick auf das Datum des Fotos verrät, dass es im Oktober 1994 aufgenommen wurde – Drew war zu dem Zeitpunkt also gerade 19 Jahre alt!

Der Schnappschuss zeigt die Moderatorin während oder nach einer wohl nicht besonders einfachen Zeit – denn sie hatte eine sehr schwere Kindheit und Jugend. Früh konsumierte sie Drogen und Alkohol und wurde mit 13 Jahren bereits von ihrer Mutter in eine Psychiatrie eingewiesen. "Ich war als Kind nicht einfach und völlig außer Kontrolle", erklärte die 49-Jährige zuvor in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show". Daran sei sie nicht alleine Schuld gewesen: "Meine Mutter war egoistisch und das hat mich kaputtgemacht. Ich hatte das Gefühl, zu schnell erwachsen sein zu müssen."

Seit 2019 hat Drew nun keinen Tropfen Alkohol getrunken und fühlt sich damit total gut. "Ich habe kein Verlangen danach. [...] Aber es hat 35 Jahre gedauert, bis ich so weit war", betonte sie ehrlich im Interview mit US Weekly. In ihrer Familie sei es normal gewesen, Alkoholprobleme zu haben – sie wollte diesen Teufelskreis brechen, schilderte sie zuvor auch gegenüber People: "Ich werde diejenige sein, die das Glied in dieser Kette zerbricht, und vielleicht sind meine Kinder und deren Kinder dadurch besser dran."

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr Drew auf dem Bild erkannt? Nein, sie sieht total anders aus. Ja, ich habe direkt gesehen, um wen es sich handelt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de