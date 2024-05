Für Mandisa: "American Idol" ehrt verstorbene Teilnehmerin!

Im April ist die ehemalige American Idol-Teilnehmerin Mandisa überraschend verstorben. Die "True Beauty"-Sängerin wurde nur 47 Jahre alt. In der vergangenen Folge der Show zollten ihr nun drei Kollegen aus der Branche Respekt. Colton Dixon, Melinda Doolittle und Danny Gokey traten gemeinsam mit einer rührenden Version von Mandisas Song "Shackles (Praise You)" auf. "Ich habe sie über zwanzig Jahre gekannt. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, als wir bei 'Idol' angefangen habe. Sie war mein Mädchen", erzählt Melinda nach der Performance. Auch Colton fand ein paar rührende Wort für die Verstorbene: "Sie lobte Gott, wie sie kam und ging. Wir werden sie vermissen, aber unser Verlust ist ein Gewinn für den Himmel."

Mandisa ist laut Polizeiberichten in ihrem eigenen Haus in Tennessee gestorben. Lange Zeit war unklar, warum ihr Leben so plötzlich endete. Wie Christian Post berichtet, sprach der Vater der Verstorbenen während einer Feier zu Ehren von Mandisa seine Vermutungen aus. Er geht von einem tragischen Unfall aus und glaubt, seine Tochter sei durch eine kürzliche Covid-Erkrankung geschwächt gewesen sein. "Ich bin mir sicher, dass sie sich das nicht selbst angetan hat. Sie liebte den Herren und der Herr liebte sie", versicherte er seinem Publikum und fügte hinzu: "Wir hatten uns erst am Ostermorgen lange unterhalten. Ich hoffe, sie kann jetzt in Frieden ruhen."

Während ihrer Zeit im Rampenlicht sprach Mandisa öfter über ihre mentale Gesundheit. 2017 erzählte die Grammy-Gewinnerin bei "Good Morning America", dass sie nach dem Verlust einer Freundin in ein tiefes Loch gefallen war und sogar Suizidgedanken verspürt hatte. Aufgrund dessen warten viele ihrer Fans noch immer auf den Bericht des Gerichtsmediziners. "Ich hoffe, dass ihre psychische Gesundheit nichts mit dem Tod von Mandisa zu tun hat. Aber man weiß nie, was die Leute wirklich durchmachen", schreibt ein Fan auf der Plattform X.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Mandisa in Nashville 2019

Getty Images Mandisa bei den Grammys 2010



