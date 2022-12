So emotional war Boris Beckers Wiedersehen mit Mama Elvira

Für Boris Becker (55) geht die Familie über alles! Das gab der ehemalige Tennisprofi vor wenigen Tagen in einem exklusiven Fernsehinterview bei Sat. 1 preis. Weil der Rotschopf sieben Monate lang wegen einer Insolvenzverschleppung in einem Londoner Gefängnis seine Strafe verbüßt hatte, konnte er seine Liebsten lange Zeit nicht sehen. Seit er sich nun wieder als freier Mann fortbewegen darf, stattet er seinen Vertrauten nach und nach einen Besuch ab. Jetzt hat Boris zum ersten Mal nach seiner Haft Mutter Elvira getroffen!

Wie Bild berichtet, sei der 55-Jährige am Mittwoch in Begleitung seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro mit Kuchen an Elviras Wohnsitz in Leimen aufgetaucht. Eine enge Freundin des Paares plaudert aus: "Elvira war der glücklichste Mensch der Welt." Sie sei sehr froh gewesen, ihren "Bub" endlich wieder in den Arm zu nehmen. "Sie war nur etwas geschockt, dass er so abgenommen hatte", erzählt die Quelle weiter.

In der Sendung "Boris Becker Spezial" hatte Boris verraten, dass er mit 97 Kilo ins Gefängnis gegangen sei, aber dann stark an Gewicht verloren habe. Das hat angeblich daran gelegen, dass der ehemalige Sportler öfter hungrig zu Bett gegangen sei. "Ich dachte, dass ich schon alles erlebt habe, aber das war neu", gab er zu.

Getty Images Boris Becker im Januar 2018

Getty Images Elvira Becker im Juni 2009

Getty Images Boris Becker, Tennislegende

